O V. Setúbal informou que chegou a acordo com o Taubaté, emblema brasileiro com quem tinha uma dívida de cerca de 80 mil euros, acrescentando que este foi alcançado com o auxílio de vários intervenientes, entre eles o antigo avançado do FC Porto e Sporting Mário Jardel.



«Após vários dias e muitas horas de difíceis e complexas negociações entre o Vitória, na pessoa do seu presidente Paulo Rodrigues, e o clube brasileiro Esporte Clube Taubaté (com quem o Vitória tinha uma grande dívida que estava a criar graves problemas), foi possível chegar a acordo, estando neste momento já assinado e validado pela FIFA», lê-se no comunicado divulgado no site oficial do clube.



Com a situação desbloqueada, o clube sadino pode voltar a inscrever atletas na equipa principal e nos escalões de formação e futsal.

«Esta dívida estava a criar gravíssimos problemas ao Vitória e que, com o passar do tempo, iriam agravar-se ainda mais. Estando o acordo alcançado, a FIFA validou e desbloqueou um grave problema para o Vitória, que deixa de ter em risco as inscrições e futuras inscrições de jogadores da equipa principal de futebol, da equipa B, de pelo menos 60 jogadores da formação, das equipas principais de futsal, masculino e feminino, e ainda da equipa de juniores», referem.



O V. Setúbal frisa também o papel de Mário Jardel, antigo goleador que passou por Sporting, FC Porto e Beira-Mar, no processo que permitiu resolver o diferendo com o clube de São Paulo.

«Para este acordo ter sido alcançado, é importante destacar e agradecer a cooperação do presidente Gilson Rezende do Esporte Clube Taubaté, do Sr. Jorge Baidek e também do prestigiado ex-jogador Mário Jardel», pode também ler-se na nota publicada.

A direção liderada por Paulo Rodrigues, eleito presidente em 18 de outubro, admitiu que há muito ainda por fazer.

«Passo a passo vão-se resolvendo problemas muito complicados e que colocavam em sério risco a vida do Vitória. Apesar de passos importantes, o que há para fazer e resolver é um sem fim de situações, mas com cada vez mais coragem, motivação e profissionalismo, vão sendo dados passos fundamentais para reerguer o Vitória», conclui.