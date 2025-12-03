A Taça das Nações Africanas volta a cruzar-se com o calendário europeu e, como habitualmente, levanta dores de cabeça a clubes e seleções.

Desta vez, porém, a FIFA decidiu aliviar ligeiramente o impacto: os jogadores chamados à CAN só terão de ser libertados a partir de 15 de dezembro, anunciou esta segunda-feira o organismo que tutela o futebol mundial.

A competição, que se disputa em Marrocos entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, obrigará centenas de atletas a abandonar os respetivos clubes numa fase sensível da época.

Para tentar mitigar danos, a FIFA seguiu a mesma linha usada no Mundial 2022 e encurtou em sete dias o período obrigatório de dispensa.

No comunicado divulgado, o organismo incentiva federações e clubes a encontrarem soluções conjuntas, caso a caso, sobretudo para contextos competitivos mais apertados. A recomendação é simples: negociar antes de escalar conflitos.

Ainda assim, a FIFA lembra que, perante impasses, assumirá a decisão final, ponderando variáveis como o calendário competitivo, o momento da prova, o histórico de internacionalizações dos jogadores ou a importância dos encontros em causa.