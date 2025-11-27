A FIFA anunciou, esta quinta-feira, a criação de dois minicampos de futebol na Cisjordânia, destinados ao uso das crianças.

No território da Palestina, a parceria entre o organismo e o governo da Suíça «marca o início de um projeto de maior alcance», sendo que está prevista a construção de dez minicampos no total. Ao todo, os dois primeiros recintos terão o custo de 128 mil euros e inserem-se no programa da FIFA para reparar as infraestruturas futebolísticas no local.

«Estes espaços proporcionarão ambientes seguros para as crianças e vão promover a inclusão e o seu desenvolvimento pessoal», informa a FIFA.

Recorde-se que a iniciativa FIFA Arena está integrada no compromisso de organizar pelo menos mil minicampos até 2030, tendo sido construídos, desde março, 30 em 15 países.

