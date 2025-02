Esta quinta-feira, a FIFA suspendeu as federações do Congo e do Paquistão e impediu as equipas de ambos os países de participarem nas competições internacionais.

Relativamente ao Congo, o organismo referiu que se trata de um «problema particularmente sério de ingerência externa», por parte de Hugues Ngouélondélé, Ministro do Desporto do país. A sanção apenas pode ser levantada se for «devolvido» o controlo da sede e das contas bancárias da federação.

No que toca ao Paquistão, a FIFA suspendeu a federação porque ainda não foram revistos os status eleitorais. O levantamento da suspensão só acontece se for aprovada a constituição apresentada pela FIFA e pela confederação asiática do futebol.