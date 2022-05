A FIFA anunciou nesta terça-feira que vai lançar novos videojogos, em parceria com outras empresas e a caminho dos Mundiais masculino de 2022 e feminino em 2023, depois da rutura com a EA Sports.

«Pela primeira vez, a FIFA lançará novos videojogos de futebol, desenvolvidos com com outros estúdios, oferecendo mais escolha para adeptos de futebol e ‘gaming’ a caminho de Qatar2022 e Austrália e Nova Zelândia 2023», pode ler-se em comunicado.

O lançamento dos novos jogos está previsto para o fim do ano: «O único jogo autêntico com o nome da FIFA será o melhor disponível. O nome da FIFA é o único global e original: FIFA 23, 24, 25 e 26, por aí fora – é uma constante e continuará a ser sempre o melhor», prometeu o presidente do organismo, Gianni Infantino.

A série FIFA está listada no Livro dos Recordes do Guinness como a mais lucrativa entre ‘franchises’ de videojogos de desporto, com mais de 325 milhões de cópias vendidas até 2021.