A FIFA aprovou as medidas anunciadas em janeiro quanto aos empréstimos de jogadores esta quarta-feira, no Congresso que decorre em Doha, no Qatar.

Ora, assim, a partir da próxima temporada, os clubes só poderão emprestar um máximo de oito jogadores e também só poderão contar com oito futebolistas cedidos por outras equipas no plantel. Em 2023/24, o número reduzirá para sete até chegar ao limite de seis atletas que será imposto a partir da temporada 2024/25.

Fora deste limite ficam os jogadores com idade igual ou inferior a 21 anos e aqueles que tenham sido formados no clube com o qual têm contrato. Desta forma, em termos práticos, é possível que um clube empreste ou receba por empréstimo mais do que oito (2022), sete (2023) ou seis (2024) atletas por época.

Cada clube está ainda limitado a ceder um máximo de três jogadores a um só clube. De igual forma, só poderá receber por empréstimo três futebolistas oriundos da mesma equipa.

Note-se ainda que as cedências têm de ter uma duração mínima de seis meses, sem poder ultrapassar um ano. Além disso, um jogador que esteja emprestado a um clube, não poderá ser cedido por este a uma terceira equipa.