Ian Alves, antigo secretário-geral da Federação de Futebol da Guiana, foi punido pela FIFA depois de ser acusado de abuso de poder em coação sexual a funcionários do organismo do país sul-americano.

O ex-dirigente foi suspenso por cinco anos e multado em 22 mil euros.

«A Câmara de Julgamento do Comité de Ética Independente baniu Ian Alves, antigo secretário-geral da Federação de Futebol da Guiana (GFF), de todas as atividades relacionadas com o futebol por um período de cinco anos, depois de o ter considerado culpado de abusar da sua posição para assediar sexualmente funcionárias da GFF», refere a FIFA em comunicado.

Ian Alves já não estava em funções desde 13 de setembro de 2024, dia no qual apresentou a repentina demissão, sem nunca ter relevado os motivos.

«Após uma análise cuidadosa das declarações escritas das vítimas, da documentação fornecida pela GFF, das alegações do acusado, bem como das diversas provas recolhidas durante a investigação da Câmara de Inquérito, a Câmara de Julgamento ficou devidamente convencida de que Ian Alves violou o artigo 24 (Proteção da integridade física e mental), o artigo 26 (Abuso de posição) e, por consequência, o artigo 14 (Deveres gerais) do Código de Ética da FIFA», acrescenta ainda o organismo do futebol mundial.

A FIFA reforçou, ainda, que mantém uma «posição firme contra todas as formas de abuso no futebol», garantindo que avaliará qualquer situação com a «especificidade que merece».