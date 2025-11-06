The Best: Nuno Mendes e Vitinha entre os nomeados para melhor jogador do mundo
Dois portugueses numa lista de onze candidatos ao prémio
A FIFA divulgou nesta quinta-feira os nomeados para vários prémios entregues pela entidade. Um deles, o The Best, que distingue o melhor futebolista de cada temporada.
Há dois portugueses na lista - Nuno Mendes, lateral, e Vitinha, médio, ambos do Paris Saint-Germain e da Seleção Nacional. Venceram a Liga dos Campeões, todos os troféus domésticos em França e a Liga das Nações. Foram ainda à final do Mundial de Clubes.
O colega Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro atribuída pela France Football, é outro dos nomeados. Achraf Hakimi (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool), Pedri (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) e Lamine Yamal (Barcelona) são os restantes nomes.
A votação decorre entre os dias 6 e 28 de novembro. É dividida em quatro - selecionadores, capitães de seleções, jornalistas e adeptos (através de uma aplicação) escolhem os seus favoritos. Cada setor representa 25 por cento da votação.
Noutros prémios, Roberto Martínez, selecionador de Portugal e vencedor da Liga das Nações, é também candidato a melhor treinador do ano.
⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025
🗳️ Cast your vote now!