Depois de terem mantido «segredo» durante aproximadamente um mês, a CONMEBOL e a UEFA confirmaram que a Finalíssima entre Espanha e Argentina vai ser jogada no Qatar.

O encontro entre os campeões europeus e os campeões sul-americanos será disputado a 27 de março no Estádio Lusail (18h de Lisboa), numa decisão tomada entre os dois organismos, juntamente com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Associação Argentina de Futebol (AFA).

Recorde-se que a edição inaugural da prova foi ganha precisamente pela Argentina, que em 2022 levou a melhor sobre a Itália, por 3-0, no Estádio de Wembley.

Este é apenas o segundo confronto entre as duas seleções em jogos oficiais, depois do triunfo argentino no Mundial de 1966 (2-1).

RELACIONADOS
Cathro: «Sp. Braga? A dificuldade aumenta, mas somos capazes de ganhar»
«Um sonho cumprido»: Banjaqui e a estreia pela equipa principal do Benfica
Valores de mercado: João Simões e Froholdt com maiores subidas, Tomás Araújo é quem mais desce