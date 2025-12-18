FIFA
Finalíssima: Espanha e Argentina defrontam-se no Qatar
Jogo entre campeões europeus e sul-americanos acontecer a 27 de março
Depois de terem mantido «segredo» durante aproximadamente um mês, a CONMEBOL e a UEFA confirmaram que a Finalíssima entre Espanha e Argentina vai ser jogada no Qatar.
O encontro entre os campeões europeus e os campeões sul-americanos será disputado a 27 de março no Estádio Lusail (18h de Lisboa), numa decisão tomada entre os dois organismos, juntamente com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Associação Argentina de Futebol (AFA).
Recorde-se que a edição inaugural da prova foi ganha precisamente pela Argentina, que em 2022 levou a melhor sobre a Itália, por 3-0, no Estádio de Wembley.
Este é apenas o segundo confronto entre as duas seleções em jogos oficiais, depois do triunfo argentino no Mundial de 1966 (2-1).
