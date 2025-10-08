Na cerimónia de abertura da Portugal Football School, decorrida na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta quarta-feira, o presidente da FIFA não pôde estar presente mas enviou uma mensagem aos participantes.

Através de um vídeo, Gianni Infantino, homem forte da máxima entidade do futebol mundial, parabenizou a Federação Portuguesa de Futebol pelo evento.

«Parabéns à FPF por organizar um evento tão relevante. É um espaço de reflexão e partilha de ideias para o presente e futuro do futebol. Vivemos tempos de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades no futebol, como a tecnologia, novos formatos, crescente exigência social e sustentabilidade. Isso exige de nós coragem, cooperação e compromisso», começou por dizer.

«Quero destacar o papel de Portugal num cenário cada vez mais competitivo. É um dos atores que mais tem investido no desenvolvimento do futebol, no futebol feminino, na construção de infraestruturas e na inovação. O Mundial 2030 será um momento histórico. Portugal terá um papel central, não só como coanfitrião, mas como exemplo de excelência», continuou o italiano.

«Estou convicto de que esse será um evento de celebração para todos os envolvidos. A FIFA está e estará ao lado da FPF nessa jornada. Ajudaremos com os recursos, com a experiência, com as parcerias necessárias. Estou certo de que Portugal continuará a brilhar nos palcos mais altos, contribuindo para um futebol mais justo», terminou Infantino.

Além dele, também Aleksandr Ceferin, presidente da UEFA, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, ou Pedro Proença, dirigente máximo da FPF, prestaram declarações.

A Portugal Football Summit inicia-se nesta quarta-feira e decorre até sábado, na Cidade do Futebol.