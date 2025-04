A FIFA decidiu, esta sexta-feira, estender a suspensão de Kenneth Zseremeta por 20 anos, após ter sido acusado de assédio sexual e abusos por parte de 24 jogadoras.

Através de um comunicado da Federação Venezuelana de Futebol (FVF), é explicada a decisão do organismo, sendo que o antigo selecionador do país chegou a ser banido pela Comissão de Ética federativa, em 2022.

«Em 31 de março de 2025, a FIFA, por meio do seu Comité Disciplinar, comunicou a decisão de estender a sanção imposta ao antigo treinador Kenneth Zseremeta a todo o mundo e por 20 anos. Esta decisão está ligada às graves alegações de abuso que têm sido objeto de investigação», pode ler-se.

Recorde-se que em outubro de 2021, um grupo de 24 futebolistas emitiu uma declaração para «quebrar o silêncio» e «evitar que o abuso e assédio físico, psicológico e sexual causado por Kenneth Zseremeta» causasse mais vítimas no futebol feminino e no resto do mundo. O mesmo trabalhou com as seleções femininas da Venezuela entre 2010 e 2017.