Gianni Infantino anunciou a recandidatura à presidência da FIFA.

O dirigente revelou a decisão esta manhã no discurso de abertura do 72.º congresso do organismo, que decorre em Doha, capital do Qatar, país anfitrião do Mundial 2022.

O suíço de 52 anos é presidente da FIFA desde 2016, tendo sucedido no cargo o seu compatriota Joseph Blatter.