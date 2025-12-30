O tema não é novo, mas não deixa de ser premente. Especialmente em Portugal. Com o VAR, os foras de jogo passaram a ser esmiuçados ao centímetro (literalmente, recordando um golo anulado a Sudakov contra o Tondela, por um centímetro) mas há quem defenda que essa regra tenha de ser alterada.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, abre espaço à discussão. No Dubai, na World Sport Summit, o responsável máximo do futebol mundial prometeu:

«Vamos refletir sobre a regra do fora de jogo, que evoluiu ao longo dos anos exigindo que o atacante se posicione atrás do defesa, alinhado com ele. Talvez no futuro ele tenha de estar completamente à frente do defesa para estar fora de jogo», admitiu o italiano.

A ideia é definir uma posição de fora de jogo apenas quando o atacante estiver completamente além do defensor, e não mais apenas com uma parte do corpo que possa tocar na bola (excluindo braços e mãos).

«Mas também estamos a avaliar medidas para evitar a perda de tempo», acrescentou Infantino. «É importante que o jogo flua adequadamente, por isso as interrupções devem ser reduzidas ao mínimo», disse.

O IFAB (International Football Association Board), entidade que determina as leis de jogo do futebol mundial, já anunciou que vai estudar a chamada 'Lei Wenger', em honra de Arsène Wenger, um dos principais defensores desta nova regra de fora de jogo.