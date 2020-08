A FIFA promoveu esta sexta-feira cinco árbitros portugueses, que passam a integrar a lista de juízes internacionais para a segunda metade de 2020, entre eles Fábio Veríssimo e Luís Godinho. O leiriense e eborense ascendem aos grupos 1 e 2, respetivamente, do quadro de árbitros da FIFA.

Com estas promoções, Portugal passa a ter um árbitro do futebol profissional masculino no grupo de Elite - Artur Soares Dias -, dois no grupo 1 - Tiago Martins e Fábio Veríssimo -, dois no grupo 2 - João Pinheiro e Luís Godinho -, e três no grupo 3: Hugo Miguel, António Nobre e Vítor Ferreira.

O quadro de árbitros internacionais portugueses ficou reduzido de nove para oito, com o fim da carreira de Jorge Sousa.

Foram também promovidos mais três árbitros lusos, dois deles de futsal, Miguel Castilho, que subiu ao grupo de elite, e Cristiano Santos, que passa a integrar o grupo 1, e uma árbitra de futebol feminino, Catarina Campos, que subiu ao grupo 2.