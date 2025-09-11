O Athletic Bilbao anunciou esta quinta-feira que recebeu uma autorização especial da FIFA para inscrever o central Aymeric Laporte na liga espanhola e nas competições da UEFA.

O clube basco tinha chegado a acordo com o Al Nassr para a transferência do internacional espanhol, mas a transferência acabou por não ser registada dentro do prazo limite sobre o fecho do mercado.

Com esta autorização da FIFA, a federação espanhola pode solicitar à federação saudita o envio do Certificado de Transferência Internacional de forma a que o Athletic Bilbao possa formalizar a inscrição do jogador para as competições de 2025/26.