Athletic Bilbao recebeu autorização da FIFA para inscrever Laporte
Clube basco tinha falhado inscrição no último dia de mercado
O Athletic Bilbao anunciou esta quinta-feira que recebeu uma autorização especial da FIFA para inscrever o central Aymeric Laporte na liga espanhola e nas competições da UEFA.
O clube basco tinha chegado a acordo com o Al Nassr para a transferência do internacional espanhol, mas a transferência acabou por não ser registada dentro do prazo limite sobre o fecho do mercado.
Com esta autorização da FIFA, a federação espanhola pode solicitar à federação saudita o envio do Certificado de Transferência Internacional de forma a que o Athletic Bilbao possa formalizar a inscrição do jogador para as competições de 2025/26.
ℹ️ Comunicado sobre @Laporte— Athletic Club (@AthleticClub) September 11, 2025
La FIFA concede la autorización para solicitar el CTI del jugador.
Una vez que dicho CTI sea emitido, se podrá realizar la inscripción de Aymeric Laporte en el Athletic Club.#AthleticClub 🦁