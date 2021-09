A FIFA anunciou esta quinta-feira que o Japão desistiu de receber a próxima edição do Mundial de Clubes devido ao aumento de casos de covid-19 no país.

Num curto comunicado, o órgão máximo do futebol mundial agradeceu o trabalho e o empenho do Japão na organização da competição e deixou expresso o desejo que o país receba a competição de clubes num futuro próximo.

A fechar o comunicado, a FIFA diz ainda que vai divulgar a curto prazo o nome do novo país organizador do Mundial de Clubes que vai definir o sucessor do Bayern Munique, o vencedor da última edição realizada no Qatar.

A edição de 2021 vai decorrer entre 9 e 19 de dezembro e, até ao momento, já tem três presenças definidas: o Chelsea, campeão da Europa, o Al-Ahly, campeão de África, e o Auckland City, campeão da Oceânia.

Na América do Sul, falta definir o vencedor da Libertadores, ainda com Atlético Mineiro, Barcelona de Guayaquil, Flamengo e o Palmeiras de Abel Ferreira na corrida.



Na Liga dos Campeões da CONCACAF, entidade que rege o futebol da América do Norte, América Central e Caraíbas, o torneio também está nas meias-finais, com os mexicanos do Monterrey, Cruz Azul e América, além dos norte-americanos do Philadelphia Union.



Depois falta ainda definir o campeão da Ásia, numa altura em que ainda estão por jogar os oitavos de final, além do convite ao país anfitrião, ainda por definir.