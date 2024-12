Esta segunda-feira, a FIFA divulgou um quadro regulamentar provisório, com aplicação imediata, do Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RETJ).

«O objetivo é trazer clareza e estabilidade para os próximos períodos de inscrição e manter a uniformidade das normas a nível global», referiu a FIFA.

O quadro em questão analisa normas relacionadas com a indemnização por incumprimento de contrato, responsabilidade conjunta e solidária no pagamento de indemnizações, incentivos ao incumprimento contratual, certificados de transferência internacional e procedimentos diante do Tribunal do Futebol. Esta nova medida abrange também os casos pendentes deste tribunal.

«Todas as partes envolvidas compreendem que o quadro provisório não afetará o diálogo em curso sobre eventuais modificações de longo prazo», destacou o organicismo, garantindo que vai continuar a realizar consultas para reforçar o quadro regulamentar no futuro.

Esta situação surge depois de uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) relativo ao caso do futebolista francês Lassana Diarra, que contestou parte das normas aplicáveis às relações contratuais entre jogadores e clubes previstas no RETJ.

Em causa estão as dificuldades legais impostas ao antigo futebolista numa altura em que foi despedido do Lokomotiv Moscovo e impedido de assinar pelo clube belga Charleroi. O Tribunal de Justiça da UE deu razão a Lassana Diarra, num caso movido contra a FIFA em 2014.