O International Board (IFAB) aprovou a extensão do teste das câmeras-vídeo corporais utilizadas pelos árbitros para transmissão de competições nacionais e internacionais em todo o mundo, anunciou esta quarta-feira o organismo que regulamenta as regras no futebol.

A decisão do conselho administrativo do IFAB surge após os testes bem-sucedidos do uso das câmeras corporais pelos árbitros para transmissão televisiva na recente edição do Campeonato do Mundo de clubes da FIFA.

A utilização das câmeras-vídeo foi aprovada na assembleia geral anual do International Board, em março, inicialmente limitado aos torneios da FIFA. Agora, outras competições têm a opção de testar estes sistemas e fornecer informações e feedback.

As competições que pretendam participar no teste devem obter autorização do IFAB e da FIFA, que apoiarão os participantes fornecendo recomendações detalhadas e especificações técnicas para garantir uma implementação sem problemas.