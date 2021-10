Arsène Wenger, chefe do Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, voltou a defender a ideia da realização do Mundial de Futebol de dois em dois anos.

Em entrevista ao Diário de Notícias (DN), o antigo treinador francês diz acreditar que é a ‘tradição’ de ter a competição de quatro em quatro anos que impede as pessoas de imaginarem a mudança. Isso e o desconhecimento sobre a proposta integral.

«Eu consigo entender a reação [da FPF e da UEFA contra a ideia], mas muitas das pessoas que eram totalmente contra mudaram de ideias depois de ver a proposta completa. Algumas pessoas só reagem mal à ideia de um Campeonato do Mundo a cada dois anos porque não olham para o quadro completo. A reação é muito emocional porque sempre viveram com um Mundial a cada quatro anos e também porque algumas pessoas pensam que estamos a propor ainda mais jogos», começou por dizer.

«O conceito de um Mundial a cada dois anos não pode ser visto como algo isolado. A minha ideia é reagrupar e reduzir as eliminatórias e diminuir os jogos particulares a um mínimo ou mesmo a zero, de forma a haver menos partidas, mas que se realizem jogos mais importantes», acrescentou na mesma entrevista ao DN.