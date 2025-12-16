Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomou posse esta terça-feira no Comité da FIFA, tal como Helena Pires e Rui Caeiro, numa cerimónia que decorreu em Doha, no Qatar, na véspera da final da Taça Intercontinental.

Portugal reforça, assim, a presença nas instâncias internacionais do futebol, com Pedro Proença a assumir funções no Men's National Team Competitions Committee, órgão responsável pela supervisão e desenvolvimento das competições masculinas da FIFA. A comissão desempenhará um papel central na definição de calendários, formatos e estratégias globais para os próximos quatro anos.

Helena Pires, CEO da FPF, vai integrar o Media and Communications Committee, reforçando a presença feminina portuguesa num dos setores estratégicos para a modernização da imagem e comunicação da FIFA. Já Rui Caeiro, secretário-geral da FPF, tomou posse no Youth Boys Competitions Committee, estrutura que acompanha a organização e evolução das competições jovens masculinas a nível mundial.

«Estas nomeações refletem o reconhecimento internacional da excelência do futebol português, que tem reforçado a sua reputação através de resultados desportivos, inovação organizacional e liderança institucional», referiu Pedro Proença que destaca um ano de 2025 especial para o futebol português.

«O ano de 2025 tem sido excecional quer pelos resultados obtidos nas provas em que as nossas seleções participaram, com presença em seis finais e cinco títulos conquistados, quer pelos desempenhos individuais dos nossos atletas e treinadores, os melhores entre os melhores, quer mesmo pelo nível de excelência de organização e planeamento que faz da FPF uma referência», acrescentou ainda o presidente da FPF.