Depois de ter caído duas posições no ranking FIFA na primeira atualização oficiosa do organismo após o arranque do Mundial, Portugal perdeu agora mais um posto.

A Seleção Nacional foi ultrapassada pelos Países Baixos e está agora no oitavo lugar do ranking.

O top-6 do ranking liderado pela campeã mundial Argentina continua sem alterações: França e Espanha, por esta ordem, completam o pódio, seguidos de Inglaterra (4.º), Brasil (5.º) e Marrocos (6.º).

E há um novo país nos dez primeiros: o México, que saltou três lugares face à atualização anterior e está agora na 9.ª posição. A Alemanha caiu três lugares e está agora no 12.º posto do ranking FIFA.

A Croácia, adversária de Portugal, ocupa o 13.º lugar, duas posições abaixo da Colômbia.

TOP 10 DO RANKING FIFA

1) Argentina: 1907,40

2) França: 1906,84

3) Espanha: 1879,58

4) Inglaterra: 1840,46

5) Brasil: 1785,19

6) Marrocos: 1776,40

7) Países Baixos: 1775,50

8) Portugal: 1764,86

9) México: 1736,01

10) Bélgica: 1735,41