Ranking FIFA: Portugal cai mais uma posição
Seleção Nacional é agora oitava classificada e já perdeu três posições desde o arranque do Mundial
Seleção Nacional é agora oitava classificada e já perdeu três posições desde o arranque do Mundial
Depois de ter caído duas posições no ranking FIFA na primeira atualização oficiosa do organismo após o arranque do Mundial, Portugal perdeu agora mais um posto.
A Seleção Nacional foi ultrapassada pelos Países Baixos e está agora no oitavo lugar do ranking.
O top-6 do ranking liderado pela campeã mundial Argentina continua sem alterações: França e Espanha, por esta ordem, completam o pódio, seguidos de Inglaterra (4.º), Brasil (5.º) e Marrocos (6.º).
E há um novo país nos dez primeiros: o México, que saltou três lugares face à atualização anterior e está agora na 9.ª posição. A Alemanha caiu três lugares e está agora no 12.º posto do ranking FIFA.
A Croácia, adversária de Portugal, ocupa o 13.º lugar, duas posições abaixo da Colômbia.
TOP 10 DO RANKING FIFA
1) Argentina: 1907,40
2) França: 1906,84
3) Espanha: 1879,58
4) Inglaterra: 1840,46
5) Brasil: 1785,19
6) Marrocos: 1776,40
7) Países Baixos: 1775,50
8) Portugal: 1764,86
9) México: 1736,01
10) Bélgica: 1735,41