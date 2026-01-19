Ranking FIFA: Portugal mantém-se na sexta posição
Marrocos, finalista vencido da CAN, entrou no top-10
Portugal mantém-se na sexta posição do Ranking da FIFA. Nesta que foi a primeira atualização do ano de 2026, divulgada esta segunda-feira, a seleção das quinas surge logo atrás do top-5 pelo terceiro mês consecutivo.
Espanha é a líder do ranking, seguida de Argentina, atual campeã do Mundo. França fecha o pódio em terceiro. Seguem-se as seleções de Inglaterra (quarto) e Brasil (quinto).
Marrocos, que perdeu a final da CAN, entrou no top-10, subindo ao oitavo posto. Já o Senegal, vencedor da prova, subiu sete lugares e está agora no 12.º lugar.
Nigéria (26.ª), Argélia (28.ª), Egito (31.º), Costa do Marfim (37.ª), Camarões (45.ºs) e RD Congo (48.ª) foram outros países beneficiados pelos desempenhos na CAN.
Dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Cabo Verde mantém-se como melhor representante, no 67.º posto. Os «tubarões azuis», recorde-se, vão participar pela primeira vez num Mundial.
O ranking da FIFA volta a ser atualizado em 1 de abril, após a próxima paragem para as seleções.
Confira o top-10:
1. Espanha
2. Argentina
3. França
4. Inglaterra
5. Brasil
6. PORTUGAL
7. Países Baixos
8. Marrocos
9. Bélgica
10. Alemanha.