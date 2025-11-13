Kévin Rodrigues está entre os jogadores nomeados para o Prémio Puskás de 2024/25.

O único golo apontado pelo defesa internacional português na época passada pelo Kasimpasa (na vitória por 3-2 sobre o Rizespor) está entre 11 golos candidatos ao galardão que distingue o melhor golo marcado entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

Na lista estão ainda golos de Lamine Yamal (num Espanhol-Barcelona) e de Declan Rice, num Arsenal-Real Madrid.

Os dois prêmios celebram os gols mais incríveis marcados entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

A votação do Prémio Puskás e também do Prémio Marta (referente ao melhor golo no futebol feminino) estende-se até 3 de dezembro, sendo que os vencedores serão apurados após ponderação de votos do público (50 por cento) e votos de um painel de FIFA Legends (50 por cento).

Indicados ao Prémio Puskás da FIFA

Alerrandro | Vitória x Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari x Venezia | 18 de maio de 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul x Seattle Sounders | 31 de julho de 2025

Santiago Montiel | Independiente x Independiente Rivadavia | 11 de maio de 2025

Amr Nasser | Al Ahly x Pharco | 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro x Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund | 21 de junho de 2025

Declan Rice | Arsenal x Real Madrid | 8 de abril de 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta x Arema | 9 de março de 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpasa x Rizespor | 9 de fevereiro de 2025

Lamine Yamal | Espanyol x Barcelona | 15 de maio de 2025

Indicadas ao Prémio Marta da FIFA

Jordyn Bugg | North Carolina Courage x Seattle Reign | 22 de março de 2025

Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais x Arsenal | 27 de abril de 2025

Ashley Cheatley | Brentford x Ascot United | 3 de novembro de 2024

Kyra Cooney-Cross | Alemanha x Austrália | 28 de outubro de 2024

Jon Ryong-jong | RPD da Coreia x Argentina | 2 de setembro de 2024

Marta | Orlando Pride x Kansas City Current | 17 de novembro de 2024

Vivianne Miedema | País de Gales x Países Baixos | 5 de julho de 2025

Kishi Núñez | Argentina x Costa Rica | 8 de setembro de 2024

Lizbeth Ovalle | Tigres x Guadalajara | 3 de março de 2025

Ally Sentnor | EUA x Colômbia | 20 de fevereiro de 2025

Khadija Shaw | Hammarby x Manchester City | 21 de novembro de 2024