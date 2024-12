A FIFA anunciou, esta terça-feira, a nomeação de Jill Ellis para o cargo de diretora-geral.

Através de um comunicado, o organismo informou a escolha da antiga selecionadora nacional da equipa feminina dos Estados Unidos, para integrar a equipa de gestão executiva do organismo.

Jill Ellis vai trabalhar ao lado de Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento do futebol mundial, ficando responsável pelas principais áreas relacionadas com o desenvolvimento do futebol em todo o mundo.

Aos 58 anos, a anglo-americana aceitou um novo desafio, após ter desempenhado funções de presidente do San Diego Wave FC, equipa pioneira com a qual conquistou o campeonato feminino norte-americano, dois anos após a fundação do clube.