A FIFA puniu a Malásia com três derrotas por 3-0 nos jogos frente a Cabo Verde, Palestina e Singapura, após ter alinhado com jogadores que apresentavam documentação falsa para representar a seleção.

Além disso, o organismo já tinha aplicado uma multa de 376 mil euros à Federação Malaia de Futebol, tendo agora acrescentado mais dez mil euros ao montante. Em resposta, a federação manifestou a intenção de recorrer para o Tribunal Arbitrado do Desporto (TAS). Sete jogadores, provenientes da Argentina, Brasil, Países Baixos e Espanha, foram suspensos pela FIFA após terem sido naturalizados pela Malásia.

Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Iraurgui e Hector Serrano são os atletas em questão. A federação alegou que todos tinham ascendentes nascidos no país, mas a FIFA encontrou informações contraditórias ao obterem os documentos originais.