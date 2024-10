O Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) considerou, esta sexta-feira, que as regras de transferência da FIFA vão contra as leis da UE.

Em cima da mesa está o caso com Lassana Diarra, antigo internacional francês, assim como a livre circulação de atletas profissionais.

Recorde-se que em 2014, o atleta desentendeu-se com o treinador do Lokomotiv Moscovo e isso levou a um corte substancial no seu salário. A decisão levou Diarra a deixar de comparecer aos treinos e o emblema russo acabou por despedir o atleta, acusando-o de violação dos termos contratuais.

«Algumas regras da FIFA sobre transferências de jogadores de futebol profissional são contrárias à legislação da UE. As regras em questão impedem a livre circulação de jogadores, que desejam desenvolver a sua atividade, ao irem trabalhar para um novo clube», afirmou o Tribunal de Justiça da UE, citado pela Reuters.

Segundo o regulamento do organismo (FIFA), um jogador que rescinda contrato antes do fim do mesmo e «sem justa causa», é obrigado, juntamente com o novo clube, a pagar a compensação ao emblema antigo.