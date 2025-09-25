A FIFA revelou na tarde desta quinta-feira as três mascotes para o Mundial do próximo verão. O alce Maple surge em representação do Canadá, enquanto a águia Clutch veste as cores dos Estados Unidos. Por último, o jaguar Zayu representa o México.

«Maple, o alce, nasceu para viajar, atravessando todos os territórios do Canadá, conectando-se com as pessoas e abraçando a cultura. É um artista apaixonado pelo “street style”, entusiasta de música e guarda-redes», narra a organização do Mundial 2026. Quanto a Zayu, este jaguar é natural das selvas do sul do México, personificando a «herança rica e o espírito vibrante» daquele país. Esta personagem ocupa a posição de avançado e aponta à dança, gastronomia e demais tradição mexicana.

Por fim, o símbolo dos Estados Unidos, onde vão decorrer a maioria dos jogos da competição: «A Clutch, a águia americana, possui uma sede insaciável por aventura, com curiosidade e otimismo sem limites. Uma faísca social e fanática por desporto, Clutch, como todos os grandes médios, une as pessoas», acrescenta a FIFA.

O Mundial 2026 conta com 48 seleção e realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho.

