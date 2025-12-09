O Comité de Ética da FIFA recebeu uma denúncia por alegadas «violações» de Gianni Infantino quanto ao dever de neutralidade do organismo, após comentários e a entrega do Prémio da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com informação apurada pelo The Athletic, o documento enviado pela FaithSquare (organização sem fins lucrativos) detalha quatro supostas «violações» por parte do presidente da FIFA, todas elas relacionadas com o apoio público a Trump.

Um dos pontos é a alegada «campanha» de Infantino para que fosse Donald Trump a receber o Prémio Nobel da Paz, no início de 2025, sobretudo por ter referido o papel do presidente do Estados Unidos no cessar-fogo entre Israel e Gaza. A carta destaca a forma como Infantino se referiu a Trump como um «amigo muito próximo», demonstrando assim uma «posição política muito clara».

Na parte final da acusação, é solicitada uma investigação do Comité de Ética da FIFA às circunstâncias que envolveram a criação do Prémio da Paz da FIFA e a consequente entrega a Donald Trump, um «líder político em exercício».