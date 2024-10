A FIFA divulgou, nesta quinta-feira, algumas decisões tomadas pelo Conselho da entidade em relação ao Mundial de Clubes, entre outras competições. A mais relevante das novidades é a abertura de um novo período de transferências em junho, tendo em conta o calendário do novo Mundial de Clubes.

O Conselho da FIFA aprovou por unanimidade os regulamentos para o Mundial de Clubes, que decorre no verão de 2025. Neles está inscrito um novo mercado, entre os dias um e dez de junho, para dar «flexibilidade às Associações Membros da FIFA em questão», explicam.

«As Associações Membro da FIFA dos clubes participantes no Mundial de Clubes da FIFA terão a opção de abrir uma janela de registo excecional de 1 a 10 de junho de 2025 (para todos os seus clubes filiados) antes do início da competição. A decisão de abrir ou não uma janela adicional fica ao inteiro critério de cada Associação Membro da FIFA em causa», acrescenta a entidade liderada por Gianni Infantino.

«Após a data-limite para a apresentação das listas de convocados, uma vez que os contratos de alguns jogadores expiram a meio da competição, os clubes participantes podem substituir jogadores durante um período restrito durante a competição, de 27 de junho a 3 de julho de 2025, dentro de um limite definido e de acordo com limitações específicas», dizem ainda.

O Mundial de Clubes 2025 realiza-se nos Estados Unidos da América, entre o domingo, dia 15 de junho, e 13 de julho, também um domingo. É a estreia de um novo formato, com 32 equipas - entre elas o FC Porto e o Benfica.

A FIFA anunciou ainda que a seleção dos anfitriões do Mundial 2030 e 2034 terá lugar no Congresso Extraordinário da FIFA, que se realizará virtualmente na quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Portugal será coanfitrião do Mundial 2030 juntamente com Marrocos e Espanha.