É uma competição anual organizada pela FIFA, vai juntar os campeões de todas as confederações continentais, mas... Não é o Mundial de Clubes. Porque, esse, vai passar a ser jogado a cada quatro anos e num formato com 32 equipas.

O Conselho da FIFA aprovou esta terça-feira de forma unânime, na reunião que está a ter lugar em Kigali, no Ruanda, a criação da nova competição para «estimular a competitividade» entre clubes de diferentes confederações.

O novo torneio anual vai arrancar em 2024 e porá frente a frente numa final disputada em campo neutro o vencedor da Liga dos Campeões, que estará automaticamente apurado para o jogo decisivo, com o vencedor do play-off que irá opôr os vencedores das competições continentais das respetivas confederações.

Um modelo mais semelhante à versão atual do Mundial de Clubes do que o futuro modelo, que entra em vigor em 2025 e se será mais próximo de um campeonato do mundo de seleções, com uma fase de grupos e outra a eliminar a partir dos oitavos de final.