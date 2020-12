Alisson Becker, Jan Oblak e Manuel Neuer são os finalistas para o prémio The Best referente ao de melhor guarda-redes.



O internacional brasileiro foi uma das figuras do Liverpool na conquista do título de campeão inglês enquanto o alemão voltou ao melhor nível e contribuiu de forma decisiva para os quatro troféus conquistados pelo Bayern: Taça da Alemanha, Supertaça da Alemanha, Bundesliga e Liga dos Campeões. Por último, o guardião esloveno continua em grande plano ao serviço do Atlético de Madrid.



Por seu turno, as nomeadas para a categoria de melhor guarda-redes são Bouhaddi Sarah (Lyon), Christiane Endler (PSG) e Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).



Vencedores vão ser conhecidos no dia 17 de dezembro, na gala do The Best da FIFA.