A FIFA vai distribuir 50 milhões de dólares (47,5 milhões de euros) por três entidades de inclusão social.

De acordo com o organismo, a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) vão receber o montante para promover o desenvolvimento social.

Em comunicado, a FIFA explica que o objetivo junto da OMS é apoiar a iniciativa «Beat de Heat», que luta pela proteção das pessoas que trabalham em regiões expostas ao calor extremo. Quanto à OMC, o dinheiro visa auxiliar o programa que visa ajudar as mulheres a conseguir mais oportunidades no comércio internacional e economia digital. Por fim, em conjunto com a ACNUR, o organismo procura prestar apoio aos refugiados e deslocados do Médio Oriente e Norte de África.