De vários efeitos e sempre convincentes. A FIFA anunciou, na noite de quinta-feira, os nomeados para o prémio Puskás, que distingue o mais belo golo do último ano. A compilação conta com golos de novembro de 2023 até agosto deste ano.

O futebol europeu está representado por Federico Dimarco, que marcou do meio-campo, pelo Inter Milão, na receção à Frosinone, a 12 de novembro de 2023.

Duas semanas mais tarde, Alejandro Garnacho, do Manchester United, assinou um soberbo pontapé de bicicleta, na visita ao Everton.

Antes, Paul Onuachu aplicou um «escorpião», pelos turcos do Trabzonspor.

Já neste ano, em fevereiro e março, os momentos de brilhantismo de Jaden Philogene (Hull City) e de Mohammed Kudus (West Ham) mereceram nomeações para o prémio Puskás.

De resto, a lista conta com os nomes de Hassan Al-Haydos (Qatar), Terry Antonis (Melbourne City), Yassine Benzia (Argélia), Walter Bou (Lanús), Michaell Chirinos (Honduras) e de Denis Omedi (Kitara).

O prémio Puskás é atribuído desde 2009. Depois de Cristiano Ronaldo – pelo célebre golo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão – também Hamit Altintop, Neymar, Miroslav Stoch, Ibrahimovic, James Rodríguez, Wendell Lira, Faiz Subri, Giroud, Salah, Zsóri, Son Heung-Min, Lamela, Oleksy e Guilherme Madruga receberam este prémio.

A novidade: o prémio Marta

Este galardão distingue os melhores golos no futebol feminino, numa homenagem à avançada brasileira. Há 11 nomeadas, com destaque para o golo de Delphine Cascarino, pelo Lyon, diante do Benfica.

Curiosamente, Marta está também nomeada, pelo golo frente à Jamaica, num particular disputado em junho.

