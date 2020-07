A FIFA divulgou o calendário do mundial 2022, que vai ser disputado no Qatar. Pela primeira vez na história, a prova vai ser disputada no inverno [isto na perspetiva dos países do hemisfério norte] num período compreendido entre o dia 21 de novembro e 18 de dezembro.

Os horários para os jogos foram também definidos, sendo que em Portugal vão-se jogar às 11h, 14h, 17h e 20h na fase de grupos, e limitados depois aos dois horários mais tardios a partir da fase a eliminar.

O jogo de abertura vai ser jogado no Estádio Al Bayt (Al Khor), às 11h portuguesas, e a final está agendada para as 16h no Estádio Lusail, com capacidade para 80 mil pessoas.

Na fase de grupos serão disputados quatro jogos por dia, e na fase a eliminar serão jogados dois encontros diariamente. O encontro que decide o terceiro lugar da prova, a 17 dezembro e a final no dia seguinte terão um dia reservado só para si, os últimos dois da prova.