A FIFA divulgou, esta quinta-feira, a atualização do ranking de seleções. Como adiantado pelo Maisfutebol no princípio de julho, o saldo negativo acumulado por Portugal no Euro 2024 poderia valer a queda de 6.º para 8.º. E assim foi. Face às campanhas de Espanha e Países Baixos, Portugal foi ultrapassado.

Assim, a Seleção Nacional regressa ao posto que ocupava há um ano. De recordar que, em outubro de 2023 e abril deste ano, as «Quinas» subiram ao sexto lugar do ranking.

Portugal anota 1741 pontos – menos seis face ao total acumulado antes do Europeu – sendo perseguido por Colômbia (1727) e Itália (1714). Nos lugares acima, os Países Baixos anotam 1758 pontos, enquanto a Bélgica acumula 1772.

Como expectável, a Croácia deixou o top-10 – caindo para 12.º - em troca com a Colômbia, que subiu três posições. Fora do pelotão da frente permanece a Alemanha, que apenas recuperou três posições, estacionando no 13.º lugar.

No topo, a conquista da Copa América permitiu à Argentina consolidar a liderança. Por sua vez, a Espanha escalou a classificação – do oitavo ao terceiro posto – aproximando-se da França. Aliás, a «Roja» está a 19 pontos dos franceses. Todavia, longe dos líderes, com 66 pontos de diferença para a Argentina.

No rescaldo do Europeu e da Copa América, a maior subida foi anotada pela Venezuela, que ascendeu 17 lugares, até ao 37.º posto. Em sentido oposto, a Chéquia caiu 13 lugares (47.º). Em todo o caso, o destaque vai para Espanha, que acumulou o maior número de pontos (105.75).

A próxima atualização do ranking FIFA será publicada a 19 de setembro.