De acordo com a atualização do ranking FIFA divulgada esta quinta-feira, Portugal mantém a nona posição. Já a Argentina, atual campeã mundial e da América do Sul mantém-se líder desde 6 de abril. A França, vice-campeã mundial e campeã da edição anterior, em 2018, ocupa o segundo lugar, seguida pelo Brasil, que fecha o pódio.

No top 10, a Inglaterra subiu para o quarto lugar, ultrapassando a Bélgica, que agora ocupa a quinta posição. Já a Croácia, 3ª classificada no último Mundial, subiu para o sexto lugar, que anteriormente pertencia aos Países Baixos, agora sétimos colocados.

As seleções treinadas por portugueses também sofreram alterações no ranking.

Na Europa, Fernando Santos, técnico da Polónia, viu a sua equipa descer três lugares, ocupando agora a 26ª posição.

Em África, o Egito, sob o comando de Rui Vitória, subiu para a 34ª posição, enquanto a Nigéria, liderada por José Peseiro, subiu para a 39ª posição. O Togo, dirigido por Paulo Duarte, progrediu sete lugares para o 122.º posto.

No médio oriente, O Bahrain, treinado por Hélio Sousa, caiu da 85ª para a 86ª posição, enquanto o Qatar, sob a liderança de Carlos Queiroz, subiu do 61.º para o 58.º lugar.

Na América Central, a seleção do Barbados, treinada por Orlando Costa, não sofreu alterações, ocupando a 167ª posição.

Entre os países de língua oficial portuguesa, depois de Brasil e Portugal, Cabo Verde é o mais bem classificado, tendo subido para a 66ª posição a partir do 71.º lugar anterior. Angola, comandada pelo português Pedro Gonçalves, subiu quatro lugares, passando para a 114ª posição.