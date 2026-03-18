A FIFA anunciou que o ranking mundial de seleções, tanto no futebol masculino como feminino, passará a ser atualizado em tempo real durante as datas internacionais.

A medida, considerada «inovadora» pelo organismo, permitirá aos adeptos acompanhar as alterações provisórias na classificação à medida que os golos forem sendo marcados nos jogos em todo o mundo.

A novidade estreia-se já nos compromissos internacionais masculinos de março, enquanto no futebol feminino entrará em vigor na próxima janela internacional, em abril.

Segundo a FIFA, os rankings serão ajustados automaticamente com base nos dados verificados de cada partida, mantendo-se, no entanto, a mesma fórmula de cálculo atualmente utilizada.

Apesar da atualização contínua, os valores apresentados durante os encontros terão caráter provisório, tornando-se oficiais apenas após o término de todos os jogos da respetiva janela internacional. A confirmação final será depois divulgada nos canais oficiais do organismo que rege o futebol mundial.