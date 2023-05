O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJ), Joaquim Evangelista, confessou que está «muito satisfeito por ajudar dezenas de jogadores que já tinham perdido a esperança na recuperação de créditos», após o anúncio da FIFA.

O organismo que rege o futebol mundial anunciou que vai ajudar 225 futebolistas que tiveram salários em atrasos, dos quais 61 são portugueses.

Portugal, é de resto, o país com o maior número de jogadores que vão receber este apoio.

«Que os resultados conhecidos, que colocam Portugal no topo dos países abrangidos pelo mecanismo de apoio do FIFA Fund, não significam necessariamente que Portugal seja o país com maior número de insolvências ou desclassificação de clubes, em processos judiciais que acabam por não dar em nada e lesam os jogadores nos seus créditos», defendeu, no entanto, Evangelista, citado pela Lusa.

«Temos demasiados casos, motivo pelo qual é essencial melhorar os requisitos de licenciamento dos clubes, o escrutínio da idoneidade dos investidores e os mecanismos de controlo das obrigações salariais», acrescentou.