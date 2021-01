O Bayern Munique, vencedor da última edição da Liga dos Campeões, ficou esta terça-feira a saber que irá defrontar o vencedor do embate entre o Al Duhail, do Qatar, e o Al Alhi, do Egito, nas meias-finais do Mundial de Clubes, segundo ditou o sorteio realizado em Zurique.

Na outra meia-final, irá jogar o vencedor da final da Taça Libertadores, marcada para 30 de janeiro, entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o Santos. O clube brasileiro que vencer a competição sul-americana irá defrontar o Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

A competição que vai definir o sucessor do Liverpool vai decorrer no Qatar entre 4 e 11 de fevereiro.

Calendário do Mundial de Clubes

Tigres-Ulsan Hyundai, 4 de fevereiro

Al Duhail-Al Alhi, 4 de fevereiro

Palmeiras/Santos- Tigres/Ulsan Hyundai, 7 de fevereiro

Al Duhail/Al Alhy-Bayern de Munique, 8 de fevereiro

Final: 11 de fevereiro