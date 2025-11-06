Roberto Martínez está entre os candidatos ao Prémio The Best para melhor treinador do ano.

O selecionador nacional, campeão da Liga das Nações, concorre ao galardão da FIFA juntamente com mais seis técnicos: cinco dos quais treinadores de clubes e um selecionador.

As votações para as diferentes categorias do The Best começaram nesta quinta-feira e prolongam-se até 28 de novembro.

Os prémios The Best têm em consideração o período entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025 e são chamados a votar treinadores e capitães das seleções das 211 federações-membro da FIFA, representantes de órgãos de comunicação social especializados em futebol e adeptos registados na FIFA. Cada um destes grupos representa 25 por cento do total da votação.

Candidatos ao The Best FIFA para o treinador do ano:

- Javier Aguirre (México)

- Mikel Arteta (Arsenal)

- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

- Hansi Flick (Barcelona)

- Enzo Maresca (Chelsea)

- Roberto Martínez (Portugal)

- Arne Slot (Liverpool)