Fábio Silva arrancou o torneio solidário de FIFA «Stay and Play» com uma vitória sobre Serge Aurier.

O Tottenham-FC Porto terminou com triunfo português por 3-2, com o golo da vitória dos dragões a ser apontado por... Fábio Silva, num golo de ouro após um empate a dois golos registado no tempo regulamentar.

Marega inaugurou o marcador aos 11 minutos após assistência de Fábio Silva. O FC Porto estava por cima do jogo, mas um erro de Marchesín entregou a Harry Kane a possibilidade de igualar a partida pouco depois.

Aos 21 minutos, Moussa Marega recolocou os dragões na frente após uma excelente triangulação com Fábio Silva e Nakajima, mas a vantagem portuguesa foi anulada pouco depois da meia-hora de jogo por Harry Kane.

A segunda parte foi mais pausada, trouxe poucas oportunidades de parte a parte e o jogo seguiu depois para o desempate através do antigo formato do golo de ouro, no qual Fábio Silva conduziu-se a ele próprio para a vitória e a passagem aos quartos de final de um torneio no qual está em rota de colisão com João Félix, que entra em ação esta sexta-feira diante de Bruno Guimarães, médio do Lyon.