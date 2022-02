Um estudo revelado esta terça-feira aponta que três em cada quatro futebolistas profissionais (75%) preferem que o atual calendário dos Mundiais a cada quatro anos se mantenha, em vez da realização de dois em dois anos.

A sondagem do Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) e de outros sindicatos de vários países englobou mais de mil jogadores de cerca de 70 nacionalidades e demonstra que os atletas estão contra a proposta em estudo da FIFA para alterar a periocidade da competição.

Ao nível de regiões, 77% na Europa e na Ásia são a favor do atual formato, mas esta percentagem baixa para 63% nas Américas e 49% em África.

No estudo da FIFPro, 81% dos futebolistas elegem as ligas nacionais e os Mundiais como as suas competições favoritas.

Além disso, apenas 21% dos jogadores acredita que as suas opiniões são respeitadas, bem como creem que o bem-estar físico dos atletas é levado em conta por parte dos dirigentes e instituições desportivas.