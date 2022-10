Sebastián Coates integra a lista dos novos membros do Conselho Mundial de Jogadores da FIFPro, sindicato mundial de futebolistas profissionais.

O defesa-central do Sporting é o representante do uruguaio no conselho criado em 2019 e que procura aumentar o poder dos futebolistas profissionais nas decisões tomadas a nível internacional, contando a FIFPro com o auxílio deste grupo.

A lista de 29 atletas tem representantes do futebol masculino (12) e feminino (17) provenientes de países europeus, africanos, asiáticos e americanos.