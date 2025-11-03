Nuno Mendes e Vitinha integram as escolhas da Federação Internacional das Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPro) para o «Onze do Ano».

Através das redes sociais, o organismo divulgou os onze eleitos e o PSG é, sem surpresas, o clube mais representado. Além dos internacionais portugueses, Hakimi e Dembélé também estão na lista, juntamente com Donnarumma, ex-guarda redes dos parisienses e agora no Man. City.

Na lista constam ainda os nomes de Van Dijk (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona) e Kylian Mbappé (Real Madrid).