FIFPro: Nuno Mendes e Vitinha entre os nomeados para o «Onze do Ano»
PSG é o clube mais representado, ainda com Hakimi e Dembélé
Nuno Mendes e Vitinha integram as escolhas da Federação Internacional das Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPro) para o «Onze do Ano».
Através das redes sociais, o organismo divulgou os onze eleitos e o PSG é, sem surpresas, o clube mais representado. Além dos internacionais portugueses, Hakimi e Dembélé também estão na lista, juntamente com Donnarumma, ex-guarda redes dos parisienses e agora no Man. City.
Na lista constam ainda os nomes de Van Dijk (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona) e Kylian Mbappé (Real Madrid).
This is the 2025 FIFPRO Men's #World11, voted by players worldwide.— FIFPRO (@FIFPRO) November 3, 2025
🇮🇹 Gianluigi Donnarumma
🇲🇦 @AchrafHakimi
🇵🇹 Nuno Mendes
🇳🇱 @VirgilvDijk
🏴 @BellinghamJude
🏴 Cole Palmer
🇪🇸 @Pedri
🇵🇹 @Vitinha
🇫🇷 @DemBouz
🇫🇷 @KMbappe
🇪🇸 Lamine Yamal pic.twitter.com/yDeqAfQz2y