Neste dia, há onze anos, Luís Figo terminava a carreira de jogador, disputando o último encontro com a camisola do Inter de Milão. A 31 de maio de 2009, a equipa milaneza recebeu a Atalanta e venceu por 4-3.



Luís Figo tinha 36 anos, foi titular, usou a braçadeira de capitão e abandonou o relvado ao minuto 43, por troca com Davide Santon. Nesse momento, foi aplaudido de pé por todos os presentes no Estádio Giuseppe Meazza.



Ora veja: