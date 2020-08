As palavras de Figo sobre Vanderlei Luxemburgo no Instagram, dizendo que foi «o pior» treinador, «mau demais», geraram polémica, e tiveram mesmo resposta do técnico brasileiro. Agora, Figo foi questionado pela ESPN Brasil sobre esse assunto e explicou:

«As circunstâncias que vivi sob o comando desse treinador foram negativas na minha vida profissional, por isso, é lógico que quem tem uma experiência diferente, opinará diferente de mim, mas, como sou livre de opinar aquilo que bem entendo e não devo nada a ninguém, acho que não é um problema dar a minha opinião», começou por dizer o antigo jogador português, que trabalhou com Vanderlei Luxemburgo no último ano no Real Madrid, acabando depois por sair para o Inter.

«O que é que faz ele ser o pior treinador do mundo para mim? Podemos estar aqui a tarde toda a falar. Em termos técnicos, em termos táticos, em termos pessoais. Acho que não vamos ter tempo», apontou Figo, dizendo que Vanderlei Luxemburgo «não tem a personalidade de alinhar os jogadores que acha que estão melhor.»

«Para mim não conta», frisou.

Veja as declarações de Figo no vídeo abaixo: