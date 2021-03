Sp. Braga em queda. Depois de na ronda anterior ter caído de segundo para terceiro, a equipa de Carlos Carvalhal caiu agora de terceiro para quarto lugar. O Benfica foi à Pedreira alcançar o quarto triunfo consecutivo na Liga e, desta forma, corrigiu a hierarquia dos três grandes, juntando-se ao Sporting e FC Porto no pódio da Liga.

O grande jogo da jornada ficou reservado para o fim e ditou mais uma mudança no topo da classificação, já depois de FC Porto e Sporting terem cumprido os respetivos compromissos. A equipa de Sérgio Conceição sofreu em Portimão, mas arrecadou mais três pontos num jogo que fica marcado por mais uma expulsão de Sérgio Conceição, acompanhado por Paulo Sérgio, depois de uma acesa troca de argumentos entre os dois treinadores.

O líder Sporting também passou o V. Guimarães em Alvalade, com Gonçalo Inácio a fazer de capitão Coates, num jogo que também fica marcado pela estreia de Dário Essugo que, aos 16 anos, passa a ser o jogador mais jovem de sempre a estrear-se pelos leões.

Mudanças no topo e no fundo da classificação também. Famalicão e Farense foram vencer fora de casa e empurraram os respetivos adversários para o fundo da classificação. Os algarvios venceram no Bessa, enquanto os minhotos, em evidente recuperação, sob o comando de Ivo Vieira, foram aos Barreiros golear o Marítimo por 4-0 e deixaram lá a lanterna vermelha.

No fundo está ainda o Nacional que perdeu, na abertura da ronda, em Barcelos num jogo que ditou mais uma chicotada, com Manuel Machado a suceder a Luís Freire na Choupana.

Todos os 18 golos da 24.ª jornada

A figura da jornada: Seferovic a um golo de Pote

Foi a figura da vitória do Benfica em Braga e consequentemente da jornada 24. O avançado suíço está num bom momento de forma e fez a diferença na Pedreira com uma assistência para Rafa abrir o marcador antes de ele próprio sentenciar o jogo com o segundo golo. Já soma catorze golos na Liga, dezoito em toda a temporada, e está a apenas um de alcançar Pedro Gonçalves na lista dos melhores marcadores.

Melhor golo: Sérgio Oliveira (com ajuda do poste e de Samuel) outra vez na gaveta

Outra vez determinante. O golo nem é dele, uma vez que a bola foi ao ferro e só entrou depois de bater nas costas de Samuel, mas a intenção estava lá toda. Só nos últimos quatro jogos, marcou ao Gil Vicente (2-0), Juventus (3-2), por duas vezes, Paços de Ferreira (2-0) e, agora, com o contributo de Samuel, ao Portimonense (2-1). Está em cinco golos nos últimos quatro jogos.

Melhor defesa: o salto de Matheus

Grande defesa de Matheus a evitar uma derrota mais pesada diante do Benfica. O resultado já estava em 2-0 quando Seferovic acorreu a um cruzamento da direita e mergulhou para um desvio de cabeça que levava selo de golo, mas o guarda-redes brasileiro saltou e afastou a bola com uma palmada.