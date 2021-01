Nada mudou no topo da classificação depois de concluída a 13.ª jornada da Liga que contou com uma sexta-feira gorda com os três grandes em campo no mesmo dia, todos sorridentes no final do jogo. O líder Sporting devia ter jogado na véspera, mas a caprichosa depressão Filomena fez com que os candidatos jogassem todos no mesmo dia, já depois do Sp. Braga ter aberto a nova semana também a vencer.

A equipa de Ruben Amorim foi a primeira a entrar em campo, ou melhor, no extenso lamaçal em que se tornou o relvado da Choupana, numa terrível prova ao líder que teve de se adaptar a difíceis circunstâncias para ultrapassar o Nacional. Logo a seguir foi a vez do Benfica regressar aos triunfos, depois do empate com o Santa Clara, ultrapassando o Tondela com mais ou menos dificuldades. A fechar a noite, o FC Porto goleou em Famalicão por 4-1.

Tudo somado, o Sporting manteve intata a vantagem de quatro pontos sobre os mais diretos adversários no topo da classificação em que regista apenas uma alteração nos cinco primeiros. O Paços de Ferreira, a fechar a ronda, foi ao Jamor vencer o Belenenses e subiu até ao quinto lugar, ultrapassando o V. Guimarães que, apesar de tudo, tem ainda um jogo em atraso.

Mais mudanças no fundo da classificação, com o Farense a dar um triplo salto com o triunfo sobre o Gil Vicente para subir até ao 13.º lugar, deixando para trás Belenenses, Tondela, Famalicão, Portimonense e Boavista.

Todos os golos da 13.ª jornada

Figura da jornada: Taremi soma segundo «bis»

Afirmação crescente do avançado iraniano na equipa de Sérgio Conceição. Nesta ronda somou o segundo «bis» na Liga, depois de já ter marcado dois golos em Guimarães. Na primeira parte em Famalicão abriu o marcador e arrancou a grande penalidade que deu vantagem ao FC Porto. No segundo tempo voltou a marcar e ofereceu maior tranquilidade aos dragões. Está a apenas um golo de Sérgio Oliveira para passar a ser o melhor marcador do FC Porto e juntar-se ao grupo de segundos melhores marcadores da Liga.

Golo da jornada: André André com nota artística

Pura técnica no golo de André André no empate do Vitória em Moreira de Cónegos. Um lance que começa com um cruzamento de Mensah da esquerda, com o médio a receber no peito de costas para a baliza, a rodopiar, a ajeitar coma coxa, sem deixar cair, antes de disparar certeiro para as redes de Mateus.

Defesa da jornada: Marchesin, puros reflexos

Mais uma grande defesa do guarda-redes argentino do FC Porto, com um golpe de rins a afastar o desvio traiçoeiro de Anderson a um passe em profundidade ainda antes do 4-1 em famalicão.