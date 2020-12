A nona jornada ditou alterações na classificação do rés-do-chão ao terraço da Liga e mais uma chicotada psicológica. No topo, o líder Sporting perdeu pontos em Famalicão, enquanto o Sp. Braga caiu mesmo do pódio no Jamor. No fundo, o Farense entregou a embaraçosa lanterna vermelha ao Marítimo com a segunda vitória no campeonato.

Uma jornada com um total de 27 golos e de extrema dificuldade para todos os candidatos ao título. O Sporting escorregou em Famalicão com um golo consentido a um minuto do fim num empate (2-2) que ficou marcado pelo golo anulado a Coates em tempo de compensação.

O FC Porto chegou a ter uma vantagem confortável, mas também acabou a tremer, tal como a barra de Marchesín, para segurar a vitória (4-3). O Benfica, por seu lado, esteve a perder e também só conseguiu consumar a reviravolta (2-1) no último lance do jogo, com um golo de Waldschmidt. O Sp. Braga caiu mesmo no Jamor diante do Belenenses (1-2) quebrando uma série de seis triunfos consecutivos na Liga, além da qualificação para a próxima fase da Liga Europa.

Sporting e FC Porto, com 23 golos cada, passam a dividir o melhor ataque da Liga, enquanto o Belenenses, com apenas seis golos consentidos, tem a melhor defesa do campeonato.

No fundo da classificação, total destaque para o Farense que, com uma vitória clara sobre o Marítimo (2-1), deixou a última posição entregue aos madeirenses. A equipa do Funchal já tinha anunciado a saída de Lito Vidigal e, no final desta ronda, foi a vez do Boavista também confirmar a saída de Vasco Seabra. Nove jornadas, cinco chicotadas.

Todos os golos da 9.ª jornada

FIGURA DA JORNADA: Ryan Gauld

Mais uma noite em cheio do pequeno escocês, desta vez com efeitos bem visíveis na classificação. Com uma assistência e um golo, o antigo jogador do Sporting foi determinante na vitória do Farense sobre o Marítimo (2-1) que permitiu aos leões de Faro deixar o incómodo último lugar e subir até à 14.ª posição.

GOLO DA JORNADA: Afonso Sousa

António, Ricardo e Afonso. O clã Sousa anda há mais de quarenta anos a deixar a sua marca bem vincada no campeonato português. O jovem Afonso já tinha mostrado que herdou a qualidades e potência de remate do avô e do pai, mas nesta ronda deixou isso ainda mais claro com o primeiro golo na Liga no triunfo sobre o Sp. Braga (2-1). Tentou primeiro meter junto ao primeiro poste, a bola bateu num adversário, ajeitou-a e meteu-a com sucesso no segundo poste com um remate colocado. Um grande golo a colorir esta jornada.

DEFESA DA JORNADA: Léo Jardim

Cem por cento de reflexos. O remate de Gelson Dala ao minuto 31 levava o sêlo de golo, mas num impulso, o guarda-redes do Boavista esticou o braço e desviou a trajetória da bola para fora das suas redes. Gelson Dala não queria acreditar.