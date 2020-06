O avançado Zé Manuel e o guarda-redes Marco, ambos do Santa Clara, e o extremo do Sp. Braga Trincão merecem destaque na 28.ª jornada da Liga.

A figura da jornada: Zé Manuel

Moussa Marega, autor de dois golos e que conquistou dois penáltis na goleada do FC Porto frente ao Boavista no dérbi da Invicta (4-0), até seria a escolha mais óbvia para figura da jornada. Porém, nesta ronda o Santa Clara fez história no Estádio da Luz e Zé Manuel é um dos símbolos desse espantoso resultado.

O avançado dos açorianos entrou em campo aos 70m, com a equipa a perder, e já nos descontos consumou uma reviravolta surpreendente, dando à equipa insular a primeira vitória na Luz, agravando a crise do Benfica, que tem a pior sequência de resultados em casa desde 1931, e atrasando a equipa de Bruno Lage na corrida pelo título.

Curiosamente, Zé Manuel até já representou o FC Porto. Na noite de pesadelo para o Benfica, foi ele o joker do Santa Clara, que marcou quatro golos e deixou o país futebolístico de boca aberta de espanto.

O golo da jornada: Trincão

O pontapé acrobático de Jovane, que fez o primeiro bis pelo Sporting, era um bom candidato a golo da jornada, mas aqui a distinção vai para Trincão.

No dérbi minhto, frente ao grande rival Sp. Braga, o jovem prodígio do Sp. Braga abriu o caminho à reviravolta com um brilhante pontapé em arco. O 3-2 viria a ser consumado já na segunda parte também num belo tento de Galeno. Mas o golo da noite e da jornada surgiu da inspiração de Trincão. Um lance que até teve eco na imprensa espanhola, que já tira as medidas ao futuro reforço do Barcelona.

A defesa da jornada: Marco

Um dos lances dos que marcaram a hecatombe do Benfica na Luz. Logo no início da segunda parte, Taarabt disparou forte à entrada da área e Marco evitou o golo com uma grande estirada. O Benfica ainda faria uma reviravolta no marcador e sofreria outra, já em cima do final da partida. Ainda assim, o lance do guarda-redes é simbólico das dificuldades que o Benfica encontrou perante este Santa Clara, que acabou por fazer história e deixar Bruno Lage em risco.